Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi - Son Dakika
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Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

26.09.2022 14:10
Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerini bilgilendirmek için stant açtı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerini bilgilendirmek için stant açtı.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu girişinde stant açarak öğrencilere çeşitli konularda bilgiler veriyor.

Polisler, sohbet ettikleri öğrencilere "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" kapsamında bilgiler verip broşür dağıtıyor.

Öğrencilere ikramda bulunan polisler, her türlü durumda kendilerinden yardım alabilecekleri yönünde telkinlerde de bulunuyor.

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Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkışla'da polisler üniversite öğrencilerini bilgilendirdi - Son Dakika
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