Bölgede elektrik direkleri de devrilirken, olay yerine polis, itfaiye ve ÇEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu - Son Dakika

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