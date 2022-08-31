Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu - Son Dakika
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Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

31.08.2022 18:56
Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçaların isabet etiği otomobilde hasar meydana geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, çatıdan kopan parçaların isabet etiği otomobilde hasar meydana geldi.

İlçede kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Yıldırım Mahallesi Ülkü Sokak'ta bir binanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parçalar ise apartman önünde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

Bölgede elektrik direkleri de devrilirken, olay yerine polis, itfaiye ve ÇEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Otomobili zarar gören Ali Özkara, gazetecilere, kısa süren şiddetli rüzgar nedeniyle uçan apartman çatısının parçalarının aracına isabet ettiğini söyledi.

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Gemerek'te korkutan yangın Gemerek'te korkutan yangın Sivas'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi Sivas'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta şiddetli rüzgar çatı uçurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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