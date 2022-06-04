Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "temiz hava" için pedal çevrildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çevre dostu yaşam ve temiz hava için bisiklet turu düzenlendi.

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünden başlayan bisiklet turu ilçe stadyumunda son buldu.

Kaymakam Gökhan Dolaş, "Son dönemlerde çevre tahribatından kaynaklı afetler yaşıyoruz. Buna dikkat çekmek ve alışkanlık oluşturmak için bisiklet sürme etkinliği yaptık." dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlyas Uzundağ ise amaçlarının bisiklet kullanımını özendirmek olduğunu ifade ederek katılanlara teşekkür etti.

Vatandaşlar da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.