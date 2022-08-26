İlerleyen yıllarda kursların fiziki imkanlarını daha da iyileştirerek daha çok öğrenciye ulaşmak istediklerini anlatan Şeker, "Bu kurslarla çocukların vatanını ve bayrağını sevmesini, istikbaline ve istiklaline düşkün olmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da yaz Kur'an kursları sona erdi - Son Dakika

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