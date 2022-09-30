Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

30.09.2022 10:10

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Gümüştepe köyü yolunda bulunan ambalaj atıklarının toplandığı geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında, depodaki atık toplama kamyoneti kullanılamaz hale geldi.

Depo yetkilisi Hüseyin Bilgi, "Evim buraya çok yakın, gece çocuğumun ağlama sesi ve patlama sesine uyandım. Yangını o sıra fark ettim." dedi.

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Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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