Depo yetkilisi Hüseyin Bilgi, "Evim buraya çok yakın, gece çocuğumun ağlama sesi ve patlama sesine uyandım. Yangını o sıra fark ettim." dedi.

Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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