Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu

01.09.2022 15:19
Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasına karışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasına karışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu.

F. Y. (42) idaresindeki 58 UD 558 plakalı ambulans, Yıldırım Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Hastane Kavşağı'nda, S.N.Ç. (25) yönetimindeki 58 HG 276 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçlarda hasar oluştu.

Ambulanstaki hasta başka bir ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta çarpışan ambulans ile otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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