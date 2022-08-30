Sivas'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Sivas'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 14:22
Sivas'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Sivas'ın Şarkışla, Zara, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla, Zara, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şarkışla'da düzenlenen program, Kaymakam Gökhan Dolaş'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Daha sonra Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu program, Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde dua okunması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam etti.

Zara

Zara ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilçe protokolü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program, Kaymakam Meriç Dinçer'in makamda tebrikleri kabulü ile sona erdi.

Suşehri

Suşehri ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Koyulhisar Kaymakamı Resul Yıldırım ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Tören kortej geçişiyle devam etti.

Kaymakam Vekili Resul Yıldırım, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Ulaş

Ulaş Hükümet Konağı bahçesindeki törende Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından Kaymakam Baş, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Köyceğiz'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü törenle kutlandı Köyceğiz'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü törenle kutlandı Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Kaynak: AA

Hisarcık, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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