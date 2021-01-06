Sivas'ın son ud ustası, mesleğinin başında ölmeyi arzuluyor - Son Dakika

- Sivas'ın son ud ustası, mesleğinin başında ölmeyi arzuluyor

Sivas'ın tek ud ustası olan ve 45 yıldır sanatını devam ettiren Mustafa Karaoğlu, ölene kadar mesleğini sürdürmek istediğini söyledi

SİVAS - Sivas'ın tek ud ustası olan ve 45 yıldır sanatını devam ettiren Mustafa Karaoğlu, ölene kadar mesleğini sürdürmek istediğini söyledi.

Sivas'ta yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Karaoğlu 45 senedir ud yapımıyla uğraşıyor. Mesleğe küçük yaşlarda başlayan Karaoğlu, şimdilerde ise kent merkezinde bulunan Kangal İş Hanında küçücük bir dükkan da sanatını icra ediyor. Sivas'ta tek ud ustası olma özelliği taşıyan Mustafa Karaoğlu, meşakkatli mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Yapımı yaklaşık 100 aşamadan oluşan ud çalgısı Mustafa Karaoğlu'nun ellerinde şekilleniyor. Fiyatları kişinin isteğine göre değişen ve 10 bin TL 'ye kadar yükselen ud'lar yurt dışına da gönderiliyor. Ölene kadar mesleğini sürdüreceğini söyleyen ud Ustası Mustafa Karaoğlu, taleplere de yetişemiyor.

100 parçayı çivi kullanmadan birleştiriyor

ud Ustası Mustafa Karaoğlu, 100 parçayı hiç çivi kullanmadan tutkalla birleştirdiklerini belirterek, "Bu mesleği 40-50 senedir yapıyorum. Benim babam marangoz, marangoz çırağıyım bir gün bir vatandaşın elinde ud gördüm ondan sonra esinlendim bana daha iyi bir iş gibi geldi 'ben bunu yapabilirim' dedim bunu çok istedim bu zamana kadar getirdim mesleğimi. ud yapımı ilk önce ağaç seçimiyle başlar çok güzel ağaçlar alacağız her şeyi çok iyi olmalı. 100 küsur parçayı hemen hemen birbirleri ile birleştiriyoruz çivi kullanmadan hepsini tutkalla bir araya getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Taleplere yetişemiyor

Karaoğlu, gece gündüz çalışsa taleplere yetişemeyeceğini söyleyerek," En eski Udum 1984 yapımı daha eskisi de var ama amatör olarak yaptığım için onları saymıyorum, bir arkadaşıma hediye ettim. Almanya'dan isteyen arkadaşlarımız var onlara gönderiyoruz, isteyen olursa her yere gönderiyoruz. Ben gece gündüz çalışsam taleplere yetişemem tek başıma saat sabah 6 da gelirim sağ olsunlar bazen arkadaşlar yardımcı oluyorlar akşamları 7-8 gibi gidiyorum. Fiyatları 1500 liradan başlar 10 bin liraya kadar ud olur, isteyene istediği kadar ud olur. Bu mesleği Sivas'ta tek olarak ben devam ettiriyorum. Çırak bulamıyoruz. Mesleğimi ölene kadar bırakmayacağımı burada öleceğim" ifadelerini kullandı.