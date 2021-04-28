Sivas'ın sorunları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletildi - Son Dakika

Sivas'ın sorunları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletildi

28.04.2021 17:11
Sivas'ın sorunları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletildi, System.String[]

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İç Anadolu ve Karadeniz Müşterek Bölge Toplantısı'na katıldı.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İç Anadolu ve Karadeniz Müşterek Bölge Toplantısı'na katıldı.

Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda Sivas ve bölge oda borsa başkanları ile istişarelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve toplantıda üyelerin yaşadığı sorunları aktardığını belirten Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için üyelerimizin sorunlarını tespit edip TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktardık. Genel Başkanımız iş dünyasının taleplerini Bakanlarımıza ve bugün gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanımıza ileteceklerini belirtti. Sağ olsun Genel Başkanımız sorunların çözüme kavuşması noktasında her zaman oda ve borsa başkanlarımız ve üyelerimizin yanında oldu. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağımıza ve önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntıların da en aza indirileceğine inanıyoruz."

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınmasını bekliyoruz. Umuyoruz kısa süre içerisinde destekleme paketi müjdesi açıklanır." ifadelerini kullandı.

İç Anadolu, Karadeniz, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ın sorunları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletildi - Son Dakika


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