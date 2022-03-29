Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 çam fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 çam fidanı toprakla buluşturuldu

29.03.2022 09:58
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 çam fidanı toprakla buluşturuldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 sarı çam fidanı dikildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 sarı çam fidanı dikildi.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından D-100 kara yolu Aşağısarı köyü mevkisinde bulunan alanda 600 sarı çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim programı sonrası aynı bölgede ilçe esnafı Raif Kazan tarafından yaptırılan mescit, şadırvan, çocuk oyun grupları ve kamelyaların yer aldığı dinlenme alanının açılışı yapıldı.

Dinlenme alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ın Suşehri ilçesinde 600 çam fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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