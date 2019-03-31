Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Suşehri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fazlı...

Sivas'ın Suşehri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fazlı...

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fazlı Yüksel kazandı.

Sivas'ın Suşehri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fazlı..., System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fazlı Yüksel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fazlı Yüksel 3 bin 697, MHP adayı Candan Ersoy 3 bin 66, BBP adayı Ayhan Özer 579 oy aldı.

-Yüksel'in öz geçmişi-

Fazlı Yüksel, 1961 yılında Suşehri ilçesi Kuzdere köyünde doğdu. 2014 yılında AK Parti'den Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen ve halen bu görevi yürüten Yüksek, evli ve 3 çocuk babası. Yüksel, orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA

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