Sivas'ın Suşehri İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Fazlı...
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fazlı Yüksel kazandı.
Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Fazlı Yüksel
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fazlı Yüksel 3 bin 697, MHP
adayı Candan Ersoy
3 bin 66, BBP
adayı Ayhan Özer
579 oy aldı.
-Yüksel'in öz geçmişi-
Fazlı Yüksel, 1961 yılında Suşehri ilçesi Kuzdere köyünde doğdu. 2014 yılında AK Parti'den Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen ve halen bu görevi yürüten Yüksek, evli ve 3 çocuk babası. Yüksel, orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA
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