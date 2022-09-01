Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

01.09.2022 15:11
Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Suşehri-Sivas kara yolu Aşağısarıca köyü yakınlarında yamaçta mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen Suşehri itfaiyesi ekipleri, merdiven yardımıyla yamaçta bulunan sokak köpeğini aşağı indirdi.

İtfaiye ekipleri, köpeğe su verdikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta dağ yamacında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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