Dereceye giren takımlara kupaları ve hediyeleri, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel , İlçe Müftüsü Serkan Yalçın , İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel tarafından verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Suşehri'de Kur'an kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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