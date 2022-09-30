Sivas'ta park halindeki minibüste çıkan yangında hasar oluştu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangında hasar meydana geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Kelkit Sokak'ta Ş.I'ya ait 58 EP 368 plakalı park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında minibüsün şoför kısmı kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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