Sivas'ta park halindeki minibüste çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika
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Sivas'ta park halindeki minibüste çıkan yangında hasar oluştu

30.09.2022 13:10
Sivas'ta park halindeki minibüste çıkan yangında hasar oluştu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangında hasar meydana geldi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangında hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Kelkit Sokak'ta Ş.I'ya ait 58 EP 368 plakalı park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında minibüsün şoför kısmı kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta park halindeki minibüste çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta park halindeki minibüste çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika
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