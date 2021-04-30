Sivas'ın Suşehri ilçesinde "tam kapanma" denetimleri - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinden muaf olan iş yerleri denetlendi.

Kaymakam Hidayet Sarı, söz konusu denetim kapsamında Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, İlçe Jandarma Komutanı Rasim Sayın ve İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Betül Çubuk ile birlikte merkezde faaliyet gösteren işletmeleri inceledi.

Salgınla mücadelede tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Sarı, "Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına taviz vermeden uymaya devam edeceğiz." dedi.

Bu dönemde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmelerini açık olduğunu dile getiren Sarı, alınan tedbirlerle vatandaşların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Sarı, "Özellikle köylerdeki vatandaşların mağdur olmaması için, köy muhtarı tarafından belirlenecek bir kişi, İlçe Jandarma'ya bildirilecek ve o belirlenen kişi ilçeye gelerek köylülerin eksiklerini gidererek tekrar köyüne dönecek. Böyle bir uygulama da köylerimizi için yaptık. Amacımız ilçe merkezindeki hareketliliği azaltmak." diye konuştu.