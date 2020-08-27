Sivas'ın Suşehri ilçesinde yol yapım çalışmaları - Son Dakika

Çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planladıklarını aktaran Yüksel, "İlçemizin önemli caddeleri arasında yer olan Ordu Caddesi'nde asfalt çalışması öncesi başlattığımız yol kazıma işlemlerine başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmanın akabinde sıcak asfalt dökümü yaparak, kısa süre içerisinde yolu hizmete açacağız." dedi.

Sivas 'ın Suşehri ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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