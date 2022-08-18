Sivas'ta iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.08.2022 10:26
Sivas'ta iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ve Hafik ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ve Hafik ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.E. yönetimindeki 58 ABY 302 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan O.Ç'ye (76) çarptı.

Kazada ağır yaralanan O.Ç. kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafik ilçesinde ise O.K. (25) idaresindeki 38 AFT 017 plakalı otomobil, Yarhisar mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.M. (56) ve N.M. (23) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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AK Parti Sivas milletvekilleri Suşehri'nde ziyaretlerde bulundu AK Parti Sivas milletvekilleri Suşehri'nde ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Suşehri, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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