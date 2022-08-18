Hafik ilçesinde ise O.K. (25) idaresindeki 38 AFT 017 plakalı otomobil, Yarhisar mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.M. (56) ve N.M. (23) yaralandı.

Kaynak: AA

Suşehri, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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