Sivas'ın 'taklacı güvercini' tescillenecek - Son Dakika

Sivas'ın 'taklacı güvercini' tescillenecek

11.03.2021 12:05
Sivas'ın 'taklacı güvercini' tescillenecek, System.String[]

Sivas'ın 'taklacı güvercini' tescillenecek?SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), yöreye özgü 'taklacı' olarak nitelendirilen güvercinlerin, tescillenmesi ve tanıtılması için çalışma başlattı.

Sivas'ın 'taklacı güvercini' tescillenecek

?SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), yöreye özgü 'taklacı' olarak nitelendirilen güvercinlerin, tescillenmesi ve tanıtılması için çalışma başlattı.

SCÜ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Taner Daştan, Sivas güvercinin tanıtılması ve tescillenmesine yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Taner Daştan, Sivas güvercininin, Kangal köpeği ve Kangal koyunu gibi Sivas'ın önemli değerlerinden biri olduğunu, bu amaçla güvercinleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacaklarını ifade etti. Sivas güvercininin bugüne kadar yeterince tanıtılmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Daştan, "Sivas güverciniyle ilgili çalışmalara başlıyoruz. Bu çalışmayı üç kısımda yapacağız. Saha çalışması, laboratuvar çalışması, bölge coğrafi özellikleri olarak ırk tayini. Coğrafi özelliklerinden dolayı Sivas kuşumuzda biz koyu renklere daha çok rastlıyoruz. Morfocuk olarak Sivas kuşlarında renk olarak 11'e yakın renk belirledik. Renklerin çalışmalarını genetik olarak yapmak için gerekli deneysel çalışmalara laboratuvarda başlayacağız. Sivas güvercinlerini morfocuk olarak gövde uzunluğu, kanat uzunluğu, kanat açıklığı, bacak uzunluğu, baş yapısı, gaga uzunluğu, gaga derinliği, göğüs çevresi ve göğüs genişliği olmak üzere birçok karakterini inceliyoruz" dedi.

'KANAT UÇLARINDA KIZILLIK VAR'Sivas güvercininin yapısal olarak Mardin güvercininden biraz daha iri, Urfa güvercinine göre biraz daha ufak olduğunu söyleyen Daştan, "Yaptığımız saha çalışmalarında Sivas güvercininin kendine has karakteristik bir uçma özelliği olduğunu gözlemledik. Uçmaya başladıklarında 8-10 saat uçabiliyorlar. Hatta bazı yetiştiriciler 14 saat uçurduklarını söylediler. Biz bunu akciğer kapasitesine bağlıyoruz. Sivas güvercinin kanat genişlikleri ve kanat yapıları gerçekten çok farklı. İçerisinde Sivas güvercinine has kızıllığı barındırıyor. Diğer güvercinlere baktığımızda biz bu kızıllığı göremedik kanat uçlarında. Bunun genetik bir altyapısı olup olmadığını da laboratuvar çalışmaları bittikten sonra açıklayacağız" diye konuştu.Dr. Daştan, kentte kurulan derneğin 6 bine yakın yetiştirici tespit ettiğini vurgulayarak, "Biz bu rakamın daha fazla olduğunu düşünüyoruz ve rakamın içinde ilçeler ve köyler dahil değil. Bu sayıyı da dahil ettiğimiz zaman Sivas'ta evcilleştirilmiş güvercinin 1 milyondan fazla olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KUMRULAR DA İNCELENECEK'Sivas kumrusunun da Türkiye çapında önemli bir değer olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Daştan şunları söyledi:

"Sivas kumrumuz Türkiye'ye Sivas'tan dağıldı diyebilecek kadar iddialıyız. Özellikle Altınyayla, Ulaş ve Kangal bu üçgen kumrunun Türkiye'ye dağılması konusunda karşımıza çıkıyor. Bu çalışma bittikten sonra Sivas kumrusuna başlayacağız. Biyolojik bir zenginlik olarak ülkemize ve Sivas'ımıza kazandırmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere bize destek veren Rektör Danışmanlarımız Yüksel Aydın, Enes Baha Biçer ve bizi destekleyen akademik camiaya sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Cumhuriyet, Türkiye, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ın 'taklacı güvercini' tescillenecek - Son Dakika


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