Sivas'ın tarihi eserleri Fransız drone pilotunu mest etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Drone Festivali kapsamında, Türkiye'nin 12 şehrinde tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri görüntüleyecek drone pilotları arasında yer alan Fransız Vladimir Metivier, yarışmaya katıldığı Sivas'taki tarihi eserlere hayran kaldı.

FPV Drone pilotu 26 yaşındaki Metivier, kentte Çiftçe Minareli Medrese, Gök Medrese, Divriği Ulu Cami, Kangal Balıklı Kaplıcaları başta olmak üzere tarihi, doğal ve kültürel mekanları görüntüledi.

Vladimir Metivier, AA muhabirine, küçüklüğünde filmlere meraklı olduğunu, sosyal medyada izlediği bir görüntünün ardından drone pilotu olmaya karar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya davet aldığında mutlu olduğunu belirten Metivier, "Sivas'ta tarihi eserleri görüntüledim ve favorim Gök Medrese. Mimarisini çok beğendim, burayı çekerken çok keyif aldım." dedi.

Metivier, kentteki eserlere hayran kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki eserlerin mimarisini çok orijinal buldum, gerçekten çok beğendim. Bütün gün burada uçabilirim. Türkiye'yi çok sevdim, Fransa'dan çok farklı. Havası, mimarisi, toprağının yanı sıra insanları çok misafirperver ve nazikler. Kapadokya'da uçmayı çok istiyordum ama Sivas'tan da çok memnunum. Bu festivale çağırılmamdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Böylesine özel yerlerde uçmamdan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum, çok minnettarım."

Diğer pilotlar gibi kendisinin de iddialı olduğunu aktaran Metivier, "Herkesin kendine göre bir uçuş stili var. Diğer pilotlarla İstanbul'da tanıştım, hepsi de çok iyi pilotlar." diye konuştu.

Metivier, yarışmada derece elde edebilmek için elinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Festival kapsamında, Türkiye, İngiltere, ABD, Fransa, İsviçre, İspanya'dan dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV Drone pilotu, Antalya, Muğla, Van, İstanbul, Mardin, Hatay, Adıyaman, Nevşehir, Şanlıurfa, Denizli, Sivas ve İzmir olmak üzere 12 şehirde tarih, inanç, su ve sağlık kategorilerinde, Türkiye'nin zenginliklerini görüntüleyecek.