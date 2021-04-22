-Sivas Sıcak Çermikle tarımsal üretimde ve seracılıkta fark oluşturacak - Son Dakika

Sivas Sıcak Çermikle tarımsal üretimde ve seracılıkta fark oluşturacak

Sivas'ta İl Özel İdaresi adına Sıcak Çermik Mevkiinde bin metre derinlikte 4. termal su kuyusu için sondaj çalışmaları devam ediyor

SİVAS - Sivas'ta İl Özel İdaresi adına Sıcak Çermik Mevkiinde bin metre derinlikte 4. termal su kuyusu için sondaj çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın'dan sondajı devam eden termal kuyu hakkında bilgi aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, bölgede 300 litre debili 3 kuyu olduğunu, 4. kuyu için ise çalışmalara başlanıldığını ve 4. Kuyuda ise 60 derecelik termal su aradıklarını belirterek, "Bu kuyular tabi termal turizm anlamında kullanılmakta birde bir Netgreen firması topraksız jeotermal sera için ısısından faydalanmaktadır. Tabii yenilikler ve değişimlerle birlikte yeni talepler olmaya başladı. Bunları da göz önünde bulandırarak yeni bir kuyu açma konusunda kararı aldık. Burada ruhsat alan içerisinde hedefimizde 1000 metre artı 200 eksi 200 civarda daha sıcak 60 derece olma ihtimali olan bir termal su arıyoruz. Maksadımız bu bölgede termal turizm ile birlikte tarımsal üretimde, seracılıkta fark oluşturmak istiyoruz. İnşallah burada arzu ettiğimiz sıcaklıkta ve debide su çıktığı zaman hakikaten burayla ilgili olağan üstü gelişmeler olabileceğini söyleyebilirim" dedi.

"Sivas Sıcak Çermik, termal turizmde iyi bir noktada"

Vali Ayhan, Sivas Sıcak Çermiğin, termal turizmde iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Altınkale, geleneksel çadır alanları gibi birçok proje hayata geçti. Bunun devamında da inşallah bir organize ihtisas seracılık bölgesi planlaması da yapabiliriz bu suyun rezervuarın durumuna göre dolasıyla buradaki beklentilerimiz çok yüksek ümidimiz hayalimiz var buraya yönelik. Sivas Sıcak Çermik, termal turizmde iyi bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. İki nitelikli yatırım var termal tesis var buna yönelik bu bölgenin doğal yapısını muhafaza ederek Altınkale projemizi gerçekleştirdik. Geleneksel çadır alanlarını oluşturduk ve bundan sonra da ürünün biraz daha ticarileştirilmesi yani tarımsal potansiyelini de kullanmak açısından da yeni çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah buradan duamız, temennimiz burada arzu ettiğimiz miktarda ve sıcaklıkta su çıktığı zaman buraya yönelik olağanüstü gelişmelerin olacağını buradan müjdeleyebiliriz. İnşallah Sivas Sıcak Çermiği hem termal turizmde hem görsel anlamda olsun hem de tarımda kullanılacak hale getireceğiz inşallah. Kısa zaman içerisinde bunu neticelendireceğiz. Duamız ve temennimiz bu yöndedir" dedi.