Ulaş Gölü sessizliğe büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş Gölü sessizliğe büründü

13.09.2022 15:26
Ulaş Gölü sessizliğe büründü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2016 yılında "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde sessizlik yaşanıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2016 yılında "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde sessizlik yaşanıyor.

İlçe merkezinde bulunan, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının üreyerek barındığı, piknikçilerin uğrak yeri Ulaş Gölü, tatilci ve gurbetçilerin ilçeden ayrılmasıyla sessizliğe büründü.

Göl kıyısındaki tesisi işleten Kemal Aslan, doğal güzelliğiyle dikkati çeken gölün gurbetçilerin ilçeden ayrılması ve okulların açılmasının ardından sessizliğe büründüğünü söyledi.

Yaz döneminde Ulaş Gölü'nün rağbet gördüğünü belirten Aslan, gelecek sezon için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

YORUMLAR
500
Şarkışla'da öğrencilere döner ikram edildi Şarkışla'da öğrencilere döner ikram edildi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Gölü sessizliğe büründü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:26:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaş Gölü sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement