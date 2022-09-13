Ulaş Gölü sessizliğe büründü

İlçe merkezinde bulunan, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının üreyerek barındığı, piknikçilerin uğrak yeri Ulaş Gölü, tatilci ve gurbetçilerin ilçeden ayrılmasıyla sessizliğe büründü.

Kaynak: AA

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