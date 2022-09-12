Ulaş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 14:32
Ulaş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe merkez ve köylerde 107 öğretmen ve 1048 öğrenci dersbaşı yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe merkez ve köylerde 107 öğretmen ve 1048 öğrenci dersbaşı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve öğretmenler, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Ulaş İlkokulunda program düzenlendi.

Programa katılan Kaymakam Selçuk Baş, 107 öğretmen ve 1048 öğrencinin dersbaşı yaptığını belirterek, "Yeni hedeflere ulaşacağımız, başarılı çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğimiz yeni öğretim yılının ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza iyilik, güzellik ve başarı getirmesini diliyorum." dedi.

İnsanı biçimlendiren, ona vasıf kazandıran en hayati unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Baş, "Gerçekten eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Genç beyinlerin insanlığa, vatana ve millete faydalı birer birey olmalarının düzgün eğitimle olacağı inancı içerisindeyim. Kaymakamlık olarak ilçemizdeki eğitim başarısının arttırılması için gerekli desteklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Daha sonra sınıfları gezen Baş, öğrenciler ile sohbet etti, kek ve içecek ikramında bulundu.

YORUMLAR
500
Ferizli'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı Ferizli'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa Bodrum Belediye Başkanı Aras, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı Bodrum Belediye Başkanı Aras, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:41:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement