Ulaş'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe merkez ve köylerde 107 öğretmen ve 1048 öğrenci dersbaşı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve öğretmenler, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Ulaş İlkokulunda program düzenlendi.

Programa katılan Kaymakam Selçuk Baş, 107 öğretmen ve 1048 öğrencinin dersbaşı yaptığını belirterek, "Yeni hedeflere ulaşacağımız, başarılı çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğimiz yeni öğretim yılının ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza iyilik, güzellik ve başarı getirmesini diliyorum." dedi.

İnsanı biçimlendiren, ona vasıf kazandıran en hayati unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Baş, "Gerçekten eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Genç beyinlerin insanlığa, vatana ve millete faydalı birer birey olmalarının düzgün eğitimle olacağı inancı içerisindeyim. Kaymakamlık olarak ilçemizdeki eğitim başarısının arttırılması için gerekli desteklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Daha sonra sınıfları gezen Baş, öğrenciler ile sohbet etti, kek ve içecek ikramında bulundu.