Başkan İlbey, "Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, mesai kavramı gözetmeksizin, ağır şartlarda çalışan itfaiye personelime bu zor görevlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Turan İlbey, İtfaiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ulaş Belediye Başkanı İlbey, itfaiyecilerin gününü kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.