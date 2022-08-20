Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor

20.08.2022 10:54
Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt yama çalışmalarına başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt yama çalışmalarına başladı.

İlçede devam eden çalışmaları inceleyen Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe halkının daha sağlıklı yolculuk yapması için ulaşım kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Havaların ısınmasıyla hummalı çalışma başlattıklarını belirten İlbey, "Yenikarahisar Mahallesi'nde kış mevsiminde asfalt yolların üzerinde çukurlar ve bozuk satıhlar oluşmuştu. Havaların ısınmasıyla yolların bakım ve onarımını gözden geçirerek, İl Özel İdaresinin destekleriyle asfalt yama çalışmalarına başladık." diye konuştu.

İlbey, Esentepe ve Hürriyet mahallelerinde doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Turan İlbey, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 10:54:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement