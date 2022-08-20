Havaların ısınmasıyla hummalı çalışma başlattıklarını belirten İlbey, " Yenikarahisar Mahallesi'nde kış mevsiminde asfalt yolların üzerinde çukurlar ve bozuk satıhlar oluşmuştu. Havaların ısınmasıyla yolların bakım ve onarımını gözden geçirerek, İl Özel İdaresinin destekleriyle asfalt yama çalışmalarına başladık." diye konuştu.

İlçede devam eden çalışmaları inceleyen Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey , ilçe halkının daha sağlıklı yolculuk yapması için ulaşım kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Turan İlbey, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ulaş'ta bozuk yollar onarılıyor - Son Dakika

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