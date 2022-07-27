Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi

27.07.2022 13:44
Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bilinçsiz sulamanın önüne geçilebilmesi amacıyla çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bilinçsiz sulamanın önüne geçilebilmesi amacıyla çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi.

Kaymakam Selçuk Baş, kaymakamlıktaki toplantıda, muhtarlar ve çiftçilere suyun verimli kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik elemanlar, su kaynaklarının bilinçsiz şekilde kullanılması sonucu karşılaşılacak sorunlarla ilgili sunum yaptı.

Sulama aralığı, sulama sayısı, sulama süresi gibi parametrelerin yetiştiriciliği yapılan ürün desenine göre nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Toplantıda, su kaynaklarının gerektiğinden fazla tüketilmemesi uyarısında bulunularak, modern basınçlı sulama sistemleri anlatıldı.

YORUMLAR
500
Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede olimpiyatları hedefliyor Su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede olimpiyatları hedefliyor
Kaynak: AA

Selçuk, Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:44:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement