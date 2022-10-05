Ulaş Müftüsü Kendir, Kaymakam Baş'ı ziyaret etti

Sivas 'ın Ulaş ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftüsü İzzet Kendir, Kaymakam Selçuk Baş'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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