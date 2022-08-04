Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

04.08.2022 11:54
Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi, ihbarın asılsız ve yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi, ihbarın asılsız ve yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Ulaş ilçesi Yenikarahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Köylüler tarafından bir helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Ulaş Belediyesi itfaiyesi, jandarma ekipleri olay yerine kısa sürede gitti. Fakat olayın asılsız ve yanlış anlaşılma olduğu anlaşıldı. Helikopterin, yüksek gerilim hatlarında temizlik çalışması yaptığı öğrenildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Yenikarahisar, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Helikopterin yüksek gerilim hattına takıldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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