Son Dakika Haberleri: Sivas'ın Ulaş İlçesinde, Kadınlara Yönelik İşkur Destekli " Düz Dikiş Makineci " Kursu Açıldı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde, Kadınlara Yönelik İşkur Destekli " Düz Dikiş Makineci " Kursu Açıldı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, kadınlara yönelik İŞKUR destekli " Düz Dikiş Makineci " kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde, Kadınlara Yönelik İşkur Destekli
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, kadınlara yönelik İŞKUR destekli " Düz Dikiş Makineci " kursu açıldı.

Giyim Üretim ve Teknoloji öğretmeni Hatice Şahin Arslan tarafından verilen kursa 13 kadın kursiyer katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, "Verilen kursta kadın ve çocuk giyimine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bluz, tunik, etek, pantolon, gibi model uygulamalı etekler dikiliyor. Kurs 8 Mayıs'a kadar devam edecek. İŞKUR, kursa katılan kursiyerlere günlük 30 lira para ödeyecek." Şeklinde konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:06 Kaynak: İHA

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