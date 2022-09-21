Ulaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ulaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

21.09.2022 13:38
Ulaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

İlçe ve köylerdeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi alan Baş, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Kış öncesi yapılan hazırlıklar ile köy yollarının bakım ve onarımının da görüşüldüğü toplantıda, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Musa Karyağdı hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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