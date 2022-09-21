Kış öncesi yapılan hazırlıklar ile köy yollarının bakım ve onarımının da görüşüldüğü toplantıda, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Musa Karyağdı hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ulaş'ta muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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