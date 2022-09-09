Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, asfaltlama çalışmalarını inceledi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, köy yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

İlçeye bağlı Çevirme ve Kapukaya köy yollarında sathi asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Baş, 2022 KÖYDES programına alınan çalışmaların, yapılan protokol kapsamında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Çevirme ve Kapukaya köy yollarının bakım ve onarımının ardından 2 kilometrelik alana sathi asfalt döküldüğünü belirtenBaş, "İlçemize bağlı köylerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza rahat ve sorunsuz ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Devlet olarak her zaman yanlarındayız "diye konuştu.

Baş, asfaltlama çalışmaları yapan ekiplere kolaylıklar diledi.