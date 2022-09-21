Ulaş Kaymakamı Baş, Kur'an kursu ve anaokulu öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş Kaymakamı Baş, Kur'an kursu ve anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

21.09.2022 15:36
Ulaş Kaymakamı Baş, Kur'an kursu ve anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Ulaş Anaokulu ile yapımı bu yıl tamamlanarak eğitime açılan 4-6 yaş Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Ulaş Anaokulu ile yapımı bu yıl tamamlanarak eğitime açılan 4-6 yaş Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakamlığın katkılarıyla Merkez Camisi birinci katında temmuz ayında yapımı tamamlanan ve İlçe Müftülüğünce faaliyete geçirilerek eğitime açılan 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret eden Baş, öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü İzzet Kendir'den bilgi alan Baş, "Eğitim ve öğretimin yaşı olmaz, ölüme kadar devam eden bir süreçtir. 4-6 yaş arası ise eğitim sürecinin temellerinin atıldığı ve karakter oluşumunun belirlendiği önemli bir zaman dilimidir." dedi.

Daha sonra Ulaş Anaokuluna geçen Baş, minik öğrencilerin derslerine eşlik etti, çeşitli oyunlar oynadı.

Sınıf öğretmenlerinden bilgi alan ve taleplerini dinleyen Baş, okul öncesi eğitimin, geleceğin teminatı çocukların ilkokula hazırlanmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Baş, ziyaretlerde öğrencilere boyama kitabı ve kalemi hediye etti.

Ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de hazır bulundu.

YORUMLAR
500
Sivas olayları davasında firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi Sivas olayları davasında firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Kaynak: AA

Hisarcık, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Baş, Kur'an kursu ve anaokulu öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaş Kaymakamı Baş, Kur'an kursu ve anaokulu öğrencilerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement