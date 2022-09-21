Ulaş Kaymakamı Baş, Kur'an kursu ve anaokulu öğrencilerini ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Ulaş Anaokulu ile yapımı bu yıl tamamlanarak eğitime açılan 4-6 yaş Kur'an kursundaki öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakamlığın katkılarıyla Merkez Camisi birinci katında temmuz ayında yapımı tamamlanan ve İlçe Müftülüğünce faaliyete geçirilerek eğitime açılan 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret eden Baş, öğrencilerle sohbet etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü İzzet Kendir'den bilgi alan Baş, "Eğitim ve öğretimin yaşı olmaz, ölüme kadar devam eden bir süreçtir. 4-6 yaş arası ise eğitim sürecinin temellerinin atıldığı ve karakter oluşumunun belirlendiği önemli bir zaman dilimidir." dedi.

Daha sonra Ulaş Anaokuluna geçen Baş, minik öğrencilerin derslerine eşlik etti, çeşitli oyunlar oynadı.

Sınıf öğretmenlerinden bilgi alan ve taleplerini dinleyen Baş, okul öncesi eğitimin, geleceğin teminatı çocukların ilkokula hazırlanmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Baş, ziyaretlerde öğrencilere boyama kitabı ve kalemi hediye etti.

Ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de hazır bulundu.