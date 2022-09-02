Ulaş Kaymakamı Baş, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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Ulaş Kaymakamı Baş, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

02.09.2022 09:22
Ulaş Kaymakamı Baş, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınavda başarı gösteren öğrencilere hediyeler verdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınavda başarı gösteren öğrencilere hediyeler verdi.

Makamında öğrencileri kabul eden Baş, geleceğe dair planları hakkında sohbet etti.

Sınavda başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Baş, eğitim süreçlerinde yanlarında olup desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Baş, "Sizleri ve sizlere destek olan ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve idarecilerinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitim ve öğrenim hayatınız tamamlanınca da kendinize, ailenize, çevrenize, vatanımıza ve milletimize faydalı insanlar olacağınıza inancım tamdır." dedi.

Konuşmaların ardından Baş, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve okul müdürleri de katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sivas, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş Kaymakamı Baş, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

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