Baş, "Sizleri ve sizlere destek olan ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve idarecilerinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Eğitim ve öğrenim hayatınız tamamlanınca da kendinize, ailenize, çevrenize, vatanımıza ve milletimize faydalı insanlar olacağınıza inancım tamdır." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sivas, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ulaş Kaymakamı Baş, YKS ve LGS'de başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

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