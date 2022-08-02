Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti

02.08.2022 14:06
Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret etti.

Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer ve öğrencilerle sohbet eden İlbey, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilere başarı dileyen İlbey, şunları kaydetti:

"Camilerimizde milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesi amacıyla bu tür faaliyetlerin artması ve yapılması toplumun geleceği çocuklar açısından önemli. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirilmesinde emek veren Bilal Başer hocama ve diğer camilerde görev yapan imamlarımıza teşekkür ediyorum."

Başer de misafirperverliğinden dolayı Başkan İlbey'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Bilal Başer, Turan İlbey, Sivas, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri Belediye Başkanı İlbey'i ziyaret etti - Son Dakika
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