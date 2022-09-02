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Ulaş'ta öğle saatlerinde kısa süre etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hürriyet Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, İlçe Ziraat Odası ve MHP İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların isabet ettiği, park halindeki 2 otomobilde ise hasar meydana geldi. Polis tarafından cadde, trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerince çatıdan uçan parçaların temizlenmesinin ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hürriyet, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü - Son Dakika

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