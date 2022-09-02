Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü - Son Dakika
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Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü

02.09.2022 15:51

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili olurken, binanın uçan çatısının parçaları, 2 otomobilde hasara yol açtı.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili olurken, binanın uçan çatısının parçaları, 2 otomobilde hasara yol açtı.

Ulaş'ta öğle saatlerinde kısa süre etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hürriyet Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde, İlçe Ziraat Odası ve MHP İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçaların isabet ettiği, park halindeki 2 otomobilde ise hasar meydana geldi. Polis tarafından cadde, trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerince çatıdan uçan parçaların temizlenmesinin ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.


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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hürriyet, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta şiddetli rüzgar; çatı uçtu, araçlar hasar gördü - Son Dakika
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