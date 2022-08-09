Ulaş'ta MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Ulaş'ta MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

09.08.2022 09:14
Ulaş'ta MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi.

MHP Ulaş İlçe Başkanlığı tarafından Ulaş Gölü mesire alanında bulunan sosyal tesis çadırındaki toplantıya, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, MHP İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Kuruçay ve MHP Ulaş İlçe Başkanı Burhanettin Durak ile partililer katıldı.

Özyürek burada yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek, "Bugünkü CHP ile Atatürk'ün CHP'si arasında en küçük bir benzerlik kalmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının beraber hareket ettiği ve kurmuş olduğu CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin alakası yoktur." dedi.

2023 seçimlerinin önemine dikkati çeken Özyürek, şunları kaydetti:

"Liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatları ile 2023'e giden yolda ilçe ilçe toplantılarımızı gerçekleştirerek Cumhur İttifakı'nın ülkemiz için önemini, altılı masanın ve Türkiye aleyhtarı ülkelerin sinsi oyunlarını anlatıyoruz. Devletimizin, milletimizin bekası için çalışacağız ve 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek, ülkemiz üzerindeki oyunları bozacağız. MHP, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde ise MHP'nin adaylarına oy verecek."

Milletvekili Ahmet Özyürek ve beraberindekiler daha sonra Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş'ı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaş'ta MHP'nin 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaş'ta MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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