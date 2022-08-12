Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

12.08.2022 11:01
Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçedeki Rıza Ünal Kültür ve Cemevinde aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Selçuk Baş, muharrem ayında ikram edilen aşurenin birlik ve beraberliğin en güzel sembolü olduğunu söyledi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Belediye Başkanı Turan İlbey de "Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bu günler, sevgi, saygı ve hoşgörüyü hatırlatması açısından oldukça önemli." dedi.

Cemevinin başkanı Kenan Köse ise "Bugün burada bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Din, mezhep ayrımı olmaksızın insanların aşuredeki meyveler gibi bir bütün olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaş'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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