Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:54 Kaynak: İHA
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