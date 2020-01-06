Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
6 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:54 Kaynak: İHA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Ulaş Kaymakamlığı tarafından alınan karar neticesinde ilçeye bağlı 29 köyde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi. - SİVAS
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