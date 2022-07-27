Ulaş'ta yaz Kur'an kursu öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Ulaş'ta yaz Kur'an kursu öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi

27.07.2022 13:14
Ulaş'ta yaz Kur'an kursu öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü ve Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle 100 öğrenciye kahvaltı ikramında bulunuldu.

Ulaş Gölü mesire alanındaki kıl çadırda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Turan İlbey ve İlçe Müftüsü İzzet Kendir de katıldı.

Başkan İlbey, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak için bu tür etkinlikleri önemsediğini belirterek, "Bugün yavrularımızla kahvaltıda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretmek her babanın görevidir. Çocuklarını kurslara gönderen anne ve babalara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kendir de kahvaltı programının düzenlenmesinde emeği geçen Başer'e, görevlilere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, gençlik, Kenevir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş'ta yaz Kur'an kursu öğrencileri kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

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