Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

19.09.2022 15:52
Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Selçuk Baş ve Belediye Başkanı Turan İlbey, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Emre Altıntaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaymakam Baş, gaziler onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesinin 101'inci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Bu toprakların, şehit ve gazilerin kahramanlıkları sayesinde miras kaldığını belirten Baş, "Bunun bilincindeki milletimiz de yurdunu canından aziz bilen şehit ve gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularıyla bağlıdır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kutsal vatanımız için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum." dedi.

Programa İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, gazi ve şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.

Şarkışla

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Kaymakam Gökhan Dolaş ve Belediye Başkan Vekili Uğur Taş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Öndül, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından Şarkışla Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Burada İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Program sonunda şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ünal Tolga Katı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

YORUMLAR
500
Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ulaş ve Şarkışla'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement