Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti

24.08.2022 16:14

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Bedel Köyünde yangına müdahale eden Ahmet Kabak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Bedel Köyünde yangına müdahale eden Ahmet Kabak kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilenin bilgilere göre olay Yıldızeli ilçesi Bedel köyünde meydana geldi. A. F'ye ait evin garaj kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Yıldızeli itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasından ekiplere yardım etmek isteyen Ahmet Kabak'ın ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Saman balyalarına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü. Kabak'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Ahmet Kabak, Kalp Krizi, Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti - Son Dakika
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