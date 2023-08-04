Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yol kenarında park halinde olan otomobilin içinde göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 34 yaşındaki Özay Gül ve 24 yaşındaki Selda Karaca'ya ait olduğu tespit edildi.

OTOMOBİLDE KADIN VE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan 44 ADP 354 otomobile bakan köylüler, göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi ile karşılaştı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Özay Gül (34) ve Selda Karaca'ya (24)ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI DA OLAY YERİNE GELDİ

Jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ ve Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.