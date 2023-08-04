Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu

04.08.2023 22:20

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yol kenarında park halinde olan otomobilin içinde göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 34 yaşındaki Özay Gül ve 24 yaşındaki Selda Karaca'ya ait olduğu tespit edildi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Cesetlerin kimlikleri belirlendikten sonra otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldızeli Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yol kenarında park halinde olan otomobilin içinde göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi bulundu. Cesetlerin 34 yaşındaki Özay Gül ve 24 yaşındaki Selda Karaca'ya ait olduğu tespit edildi.

Sivas'ta Park Halindeki Otomobilde İki Ceset Bulundu

OTOMOBİLDE KADIN VE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirler köyü yakınlarında yol kenarında uzun süre park halinde bulunan 44 ADP 354 otomobile bakan köylüler, göğüslerinden vurulmuş bir kadın ve erkek cesedi ile karşılaştı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta Park Halindeki Otomobilde İki Ceset Bulundu

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde cesetlerin Özay Gül (34) ve Selda Karaca'ya (24)ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta Park Halindeki Otomobilde İki Ceset Bulundu

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI DA OLAY YERİNE GELDİ

Jandarma olaya ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ ve Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Sivas'ta Park Halindeki Otomobilde İki Ceset Bulundu
Sivas'ta Park Halindeki Otomobilde İki Ceset Bulundu
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Yıldızeli, Sivas, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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