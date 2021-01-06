Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar bekleniyor - Son Dakika

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar bekleniyor

06.01.2021 09:31
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar bekleniyor, System.String[]

Sivas'ta karla karışık yağmur, kentin yüksek kesimlerinde de hafif kar bekleniyor.

Sivas'ta karla karışık yağmur, kentin yüksek kesimlerinde de hafif kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak, Sivas çevresinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde hafif kar öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da

kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar bekleniyor - Son Dakika


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