Vali Ayhan, makam aracından kar yağışını çekti - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Koyulhisar ve Suşehri ilçeleri ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, kar yağışını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayhan, makam aracından çektiği görüntüleri, "Koyulhisar ve Suşehri programlarımızın dönüş yolunda karşılaştığımız güzelliğe bakın. Kış mevsiminin beyaz bereketi, Sivas'a doğru geliyor. Rabbim eksikliğini hissettirmesin." notuyla paylaştı.
Kaynak: AA
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