Yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika
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Yüksek kesimlere kar yağdı

05.05.2022 12:51

Sivas'ın İmranlı ve Koyulhisar ilçelerinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın İmranlı ve Koyulhisar ilçelerinde, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

İmranlı ilçesindeki Kasaplar, Karalar ve Karapınar köylerinde, kar yağışı etkisini gösterdi.

İlçedeki 2190 rakımlı Kasaplar köyünün muhtarı Gülağa Turan, mayıs ayında kar yağışıyla havanın soğuduğunu belirterek, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesini beklendiğini ifade etti.

Eğriçimen Yaylası da beyaza büründü

Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.

Yaylada hava sıcaklığı da düştü.

Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı

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Kaynak: AA

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