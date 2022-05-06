Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2) - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)

06.05.2022 09:43

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi ile Sivas'ın İmranlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi ile Sivas'ın İmranlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyrettiği Kayseri'de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Erciyes Dağı ise kar yağışıyla beyaza büründü. Kent sakinlerinden bazıları güzel manzaranın tadını çıkarmak için kayak merkezine geldi.

Erciyes'e giden Kayseri- Develi yolunda, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Ekipler, yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme araçları ile çalışma yaptı.

Kayak antrenörü Veysel Değirmenci, AA muhabirine, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Değirmenci, "Sezon kapanmıştı, tahmini 25 santimetre kar yağdı. Son 10 yılda mayıs aylarında en çok kar bu yıl yağdı." dedi.

Sivas'ta da kar var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. İmranlı ilçesine bağlı 2190 rakımlı Kasaplar köyü beyaza büründü.

Köy muhtarı Gülağa Turan, "Kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Herkes yazı beklerken kış tekrar geldi." ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2)

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Kaynak: AA

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