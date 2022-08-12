Kaz Gölü maden tehdidinden şimdilik kurtuldu - Son Dakika
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Kaz Gölü maden tehdidinden şimdilik kurtuldu

12.08.2022 23:49
Kaz Gölü maden tehdidinden şimdilik kurtuldu

Sivas'ın Zara ilçesinde adeta çölde bir vahayı andıran Kaz Gölü'nün çevresinde kurulması planlanan maden ocağı mahkeme kararı ile durduruldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde adeta çölde bir vahayı andıran Kaz Gölü'nün çevresinde kurulması planlanan maden ocağı mahkeme kararı ile durduruldu.

Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyü yakınında bulunan Kaz Gölü doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. 2019 yılı sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen göl, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda göle yakın bir noktada maden ocağı kurulmak istenmiş bu duruma Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği ve köy sakinleri tepki göstererek hukuk mücadelesi başlatmıştı. Kavasbaşı, Ütük ve Eymir köyleri muhtarlıkları tarafından Bölge İdare Mahkemesine açılan yürütmeyi durdurma davası sonuçlandı. Mahkeme, projenin uygulanması halinde Kaz Gölü'nde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar doğaseverleri bir hayli mutlu etti.

"SONUNDA BAŞARDIK"

ZASİAD Başkanı Şenel Çobanoğlu, verdikleri mücadelenin sonunda başardıklarını söyleyerek, "Kaz Gölü için iş adamlarımız, tüm sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz gönül birlikteliği yaptık. Burası 135 tane kuşun uğrak yeri. Burayla ilgili bir mangan madeni sorunumuz oldu. Üç dört yerden numune aldılar ve ruhsat alınmıştı. Bunun iptali için ciddi bir mücadele yaparak açılması planlanan maden ocağının ruhsatının iptali için müracaatlar yaptık. Sonunda başardık, kazandık. Bu doğal güzelliği Zara'mıza, ülkemize kazandırdık" dedi.

Kaz Gölü sahip olduğu canlı popülasyonu, barındırdığı endemik bitki türleri ve ev sahipliği yaptığı nesli tükenmekte olan kuş türleri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda tarımda kullanılan bilinçsiz sulama ve yakılarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirilen göl, Zaralı iş adamlarının başlattığı mücadele ile kurtarılmıştı. Göl, dünyada son kalan 40 turna ailesinden 3'üne ve nesli tükenmekte olduğu düşünülen küçük beyaz akbabalara ev sahipliği yapıyor.

(Onur Erden - İHA)

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Sivas Belediyespor'dan 2 transfer birden Sivas Belediyespor'dan 2 transfer birden Sivasspor'da Charis Charisis imzaya yakın Sivasspor'da Charis Charisis imzaya yakın
Kaynak: İHA

Eymir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaz Gölü maden tehdidinden şimdilik kurtuldu - Son Dakika

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