Samanlıkta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

30.08.2022 00:31
Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Sivas'ın Zara ilçesinde çıkan yangında tonlarca saman kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Zara ilçesinde çıkan yangında tonlarca saman kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın ilçe merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle samanlıkta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Yangında tonlarca saman kullanılamaz hale geldi. Yangın ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas'ta kitap günleri başladı Sivas'ta kitap günleri başladı Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samanlıkta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:52 ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü
23:42 Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı
23:34 Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ukrayna ordusu taarruza geçti
23:10 Konyaspor taraftarı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ali Koç'a dönerek sevinç dansı yaptı!
22:42 Trafik kazasından sonra oğlu için "Artist numarasını yaptı gitti" diyen İbrahim Tatlıses'e, Ahmet Tatlıses'den cevap geldi!
22:41 Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi
22:36 Irak'ta 8 kişi yaşamını yitirdi! Olayların merkezindeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı
22:22 Sağlık Bakanlığı'ndan müjde! Kamuya dönmek isteyen doktorların atama başvuruları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 00:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: Samanlıkta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement