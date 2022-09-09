Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

09.09.2022 10:28
Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Sivas'ın Zara ilçesinde hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında cinsel saldırı suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin (64) Zara ilçesinde bulunduğu adresi belirledi.

Ekiplerin yaptığı operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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