Sivas'ın Zara ilçesinde iki köyde sürü yönetimi elemanı kursu açıldı - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde iki köyde sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

09.03.2022 15:05
Sivas'ın Zara ilçesinde iki köyde sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde iki köyde sürü yönetimi elemanı kursu başlatıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde iki köyde sürü yönetimi elemanı kursu başlatıldı.

Zara Ziraat Odası ile Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçeye bağlı Korkut ve Yolören köylerinde sürü yönetimi elemanı kursu açtı.

Kursta, küçükbaş hayvan ağılı kurma, hayvan barınağı oluşturma, hayvan sağlığı ve tehdit unsurları, yaylımda dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili eğitim veriliyor.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Kurslarımızda kliniker veteriner hekim Samet Hüsem tarafından bilgi veriliyor. 104 saatlik kurs sonunda başarılı olan ve sertifika alan kursiyerler, sürü yöneticileri için tanınan haklardan faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

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Halk Eğitimi Merkezi, Ziraat Odası, Şehit, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ın Zara ilçesinde iki köyde sürü yönetimi elemanı kursu açıldı - Son Dakika


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