Zara'da MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Zara'da MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

06.08.2022 09:41
Zara'da MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in katılımı ile "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in katılımı ile "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi.

MHP Zara İlçe Başkanlığı tarafından belediye konferans salonunda Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Genel Merkez MYK Üyeleri Necmi Yıldırım ve Adem Yurdagül, MDK Üyesi Adem İpek, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İl Başkanı Özkan Turan Navruz, İlçe Başkanı Erdem Yiğit'in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Cumhur İttifakı'nın faaliyetlerine, genel ve yerelde gerçekleştirilen çalışmalara değinildi.

Toplantıda konuşan Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatları ile 2023'e giden yolda ilçe ilçe toplantılarımızı gerçekleştirerek Cumhur İttifakı'nın ülkemiz için önemini, altılı masanın ve Türkiye aleyhtarı ülkelerin sinsi oyunlarını anlatıyoruz. Devletimizin, milletimizin bekası için çalışacağız ve 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek, ülkemiz üzerindeki oyunları bozacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zara'da MHP'nin 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zara'da MHP'nin "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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